Споживання електроенергії значно впало наприкінці літа

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання впало на 4,5%

Середньодобовий обсяг споживання електроенергії в енергосистемі України протягом 25-30 серпня значно скоротився як у будні дні, так й у вихідні. За оперативними даними споживання за тиждень становило 2,1 млрд кВт·год.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За даними прес-служби, середньодобове споживання в робочі дні скоротилося на 2,6% (356,1 млн кВт·год проти 365,6 млн кВт·год), а протягом вихідних цей показник зменшився на 1,8% (337,4 млн кВт·год проти 343,5 млн кВт·год). Також відбулося скорочення середньодобового споживання на 4,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Загалом, з початку місяця електроспоживання склало 10,65 млрд кВт·год, що на 4,8% перевищує показник прогнозного балансу.

Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України становило 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год). Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).