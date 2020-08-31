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Потребление электроэнергии значительно упало в конце лета

Киев, Понедельник 31 августа 2020 16:07
Потребление электроэнергии значительно упало в конце лета
Фото: ЛЭП (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление упало на 4,5%

Среднесуточный объем потребления электроэнергии в энергосистеме Украины в течение 25-30 августа значительно сократился как в будние дни, так и в выходные. По оперативным данным потребление за неделю составило 2,1 млрд кВт·ч.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, среднесуточное потребление в рабочие дни сократилось на 2,6% (356,1 млн кВт·ч против 365,6 млн кВт·ч), а на выходных этот показатель уменьшился на 1,8% (337,4 млн кВт·ч против 343,5 млн кВт·ч). Также произошло сокращение среднесуточного потребления на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В целом с начала месяца объем электропотребления составил 10,65 млрд кВт·ч, что на 4,8% превышает показатель прогнозного баланса.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).

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