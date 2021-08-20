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Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 12:39
Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною Фото: Індекс споживчих настроїв в Україні впав у липні 2021 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні у липні 2021 року склав 71,3, що на 1,7 п. нижче за показник червня. Падіння індикатора спричинене погіршенням очікувань змін особистого матеріально становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчих п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 68,2, що на 0,2 п. вище за показник червня. Індекс економічних очікувань у липні складає 73,3, що на 2,9 п. нижче від рівня цього індексу у червні.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 1,2 п. та складає 137,4. Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,8 п. та складає 192,0. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 11,4 п. та складає 139,4.

"Більшість складових індексу споживчих настроїв у липні 2021 року є стабільними і не змінились порівняно до червня. Проте є тенденція до зменшення індексу очікувань зміни особистого матеріального становища, що може бути пов'язане із зростанням цін на газ", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінювали економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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