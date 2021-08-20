Потребительские настроения украинцев снова ухудшились: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2021 года составил 71,3, что на 1,7 п. ниже показателя июня. Падение индикатора вызвано ухудшением ожиданий изменений личного материально положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайших пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 68,2, что на 0,2 п. выше показателя июня. Индекс экономических ожиданий в июле составляет 73,3, что на 2,9 п. ниже от уровня этого индекса в июне.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,2 п. и составляет 137,4. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,8 п. и составляет 192,0. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,4 п. и составляет 139,4.

"Большинство составляющих индекса потребительских настроений в июле 2021 года остаются стабильными и не изменились по сравнению с июнем. Однако есть тенденция к уменьшению индекса ожиданий изменения личного материального положения, что может быть связано с ростом цен на газ", - комментируют аналитики Info Sapiens.