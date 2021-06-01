Українці оцінили економічну ситуацію в країні та перспективи розвитку

У травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

Дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (36% оцінюють його як "дуже" або "досить" поганий, 48% ˗ як "не поганий і не добрий", 14% ˗ як "добрий" або "дуже добрий").

За даними опитування, громадяни не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважають, що у найближчі три місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах).

Очікування змін становища у найближчі 2-3 роки є суперечливими. Очікування змін на краще (30%) переважають очікування змін на гірше (21%). Оптимістичні очікування змін добробуту родини переважали песимістичні ˗ відповідно 29% і 16,5%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.