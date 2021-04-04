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Споживчі настрої населення поліпшуються, - Шмигаль

Новость на русском → Україна, Неділя 04 квітня 2021 04:38
Споживчі настрої населення поліпшуються, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що споживчі настрої населення в Україні поліпшуються. Про це свідчать позитивна динаміка щодо рівня зарплат і у роздрібній торгівлі.

Про це він написав у своєму Facebook.

Він вислови переконання, що додаткові виплати бізнесу, а також індексація пенсій тільки сприятимуть поліпшенню споживчого настрою.

"Середня зарплата у лютому становила 12,5 тисячі гривень. З урахуванням інфляції заробітна плата збільшилася на 7,6% у порівнянні з лютим 2020 року. Крім того, роздрібна торгівля у лютому зросла на 5,6% (у січні було зростання на 3,5%). Така позитивна динаміка демонструє, що споживчі настрої населення поліпшуються", - написав глава уряду.

Днями Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

Також нагадаємо, що Верховна Рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. За відповідний законопроект №4543 проголосували 257 парламентаріїв.

Раніше заборону ввели через карантин. Крім того, Верховна Рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада прийняла за основу.

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