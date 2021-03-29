500 тисяч гривень зарплати, будинок і 155 тисяч доларів готівкою: декларація прем'єр-міністра Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

Житло та нерухомість

Шмигаль володіє будинком у 215 квадратних метра і земельною ділянкою в 151 кв. м. (100% власник - дружина Катерина) у Львові з 2013 року. Також дружина прем'єр-міністра володіє 25% земельної ділянки у Львові площею 458 квадратних метра з ще трьома людьми. Крім цього, у колекції є дві земельні ділянки в селі Хоросниця Львівській області, кожен по 2200 кв. м. кожен. І окремо дружина Катерина володіє нежитловим приміщенням в розмірі 417 квадратних метра в Кам'янці-Бузке Львівської області.

Доходи

На посаді прем'єр-міністра в 2020 році Шмигаль заробив 540 052 гривні, також йому виплатили 34 018 гривень в Івано-Франківській облдержадміністрації. Крім зарплати, глава уряду отримав 90 тисяч гривень від Андрія Якиміва у вигляді доходу за відчуження нерухомості.

У дружини Шмигаля Катерини серед джерел доходу вказана тільки виплата пенсії по інвалідності в розмірі 25 800 гривень від Пенсійного фонду у Львівській області.

Серед грошових активів у Шмигаля зазначено 155 тисяч доларів готівкою, а в його дружини - 80 тисяч доларів готівки. Крім цього, у Шмигаля 57,7 тисяч гривень на рахунку в Приватбанку, а у його дружини - майже 12 тисяч грн на цьому ж банку. Також в Приватбанку відкрито рахунок дочки Анни, на якому лежать 79 гривень.

Інші активи

У декларації окрім грошей і нерухомості, а також наявності рахунків у Приватбанку та ПУМБ, вказаний автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, який належить дружині Катерині. Вартість на момент покупки в 2018 році - 831 900 гривень.