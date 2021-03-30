ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Велика приватизація: Рада відновила аукціони з продажу об'єктів

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 17:20
Велика приватизація: Рада відновила аукціони з продажу об'єктів Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За відповідний законопроект №4543 проголосували 257 парламентаріїв.

"Бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією, змісту економічної стабільності України... З метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Верховна рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада прийняла за основу.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет раніше рекомендував парламенту скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Так, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика приватизация Верховна Рада
NEWS
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ