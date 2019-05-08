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Кабмін зберіг спецзобов'язання для "Нафтогазу" на колишніх умовах

Новини » Енергетика    08.05.2019 - 13:39
Кабмін зберіг спецзобов'язання для "Нафтогазу" на колишніх умовах
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

"Нафтогаз" зобов'язали враховувати постанову про ПСО

Кабінет міністрів України зберіг режим спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" на колишніх умовах. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні уряд закріпив у постанові 293, яке регулює деякі питання діяльності НАК "Нафтогаз України", необхідність враховувати постанову 867 про спеціальні зобов'язання при формуванні цін на газ. Зокрема, ціна на газ буде визначатися як середня арифметична ціна продажу/поставки НАК для промислових споживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці перед місяцем продажу/поставки, якщо така ціна не перевищує розраховану за формулою в постанові 867.

Фото: постанова Кабміну

Зазначимо, раніше "Нафтогаз" пропонував знизити ціни на газ для населення шляхом скасування режиму спеціальних зобов'язань.

Нагадаємо, сьогодні в уряді нагадали, що ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складуть 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.

 

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