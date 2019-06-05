Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

На даний момент тривають дискусії про перенесення дати запуску нового ринку електроенергії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував введення граничної ціни на електроенергію у зв'язку з введенням вільного ринку електроенергії. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент тривають дискусії про перенесення дати запуску нового ринку електроенергії.

"Що стосується питання запровадження ринку електричної енергії з 1 липня 2019 року, тривають дискусії, щоб відкласти дату. Уряд має тільки можливість виконати норму закону і впровадити ринок електроенергії", - заявив прем'єр-міністр.

Також Володимир Гройсман заявив, що хоче скасувати "роттердами з плюсами".

"Ми звертаємося до НКРЭКУ - забезпечити не підвищення цін на електроенергію для населення і промисловості. Ці рішення запровадять механізми граничних цін", - заявив Гройсман.

Раніше Кабінет міністрів на засіданні затвердив порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії для запуску нового ринку. Прийнятою постановою визначається єдиний механізм проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, оскільки діючою моделлю Оптового ринку електроенергії не передбачений такий вид продажу.

РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів на засіданні 5 червня поклав публічні спеціальні зобов'язання (PSO) за постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" і "Укренерго".

Крім того, комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної ради схвалив законопроект №10318 про перенесення запуску нового ринку електроенергії на три місяці з 1 липня на 1 жовтня поточного року.