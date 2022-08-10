Данія надішле до Британії військових інструкторів для навчання бійців з України

Данія направить до Великобританії військових інструкторів для навчання солдатів з України та навчатиме українських офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Данії Мортена Бодсков в інтерв'ю газеті Jyllands-Posten .

За даними агентства Reuters , це інтерв'ю передує конференції в Копенгагені в четвер, 11 серпня, на якій міністри оборони Великої Британії, Данії та України мають обговорити довгострокову підтримку України, включаючи військову підготовку, оформлення та постачання зброї.

"Найближчим часом Данія відправить 130 військових інструкторів для участі в британському навчальному проекті", - повідомив він.

Як повідомлялось, 11 серпня в Копенгагені, на запрошення данської сторони відбудеться Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України. У заході буде брати участь міністр оборони Резніков, а також очікується на візит його колег із США, Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Чехії та інших країн.

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