RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Потоп у Ялті: окупанти повідомили про першого загиблого

Автор: Дмитрий Кузнецов

Одна людина загинула в результаті потопу в Ялті, викликаного рясними опадами. Молоду людину віднесло потоком води. Інтенсивність дощів в регіоні знижується.

Про це в Facebook повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження. Це перший летальний результат, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим", - написав Аксьонов.

У свою чергу "глава адміністрації" Ялти Яніна Павлеко повідомила, що інтенсивність опадів у місті знижується. За її словами, "влада" готується з ранку 19 червня приступити до робіт з усунення наслідків стихії.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі другий день поспіль.

Відзначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Постраждали не менше восьми осіб, в місті введено режим НС.

Як повідомляло РБК-Україна, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

Читайте РБК-Україна в Google News
ливеньЯлтаПогода