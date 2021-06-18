Потоп у Ялті: окупанти повідомили про першого загиблого

Одна людина загинула в результаті потопу в Ялті , викликаного рясними опадами. Молоду людину віднесло потоком води. Інтенсивність дощів в регіоні знижується.

Про це в Facebook повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження. Це перший летальний результат, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим", - написав Аксьонов.

У свою чергу "глава адміністрації" Ялти Яніна Павлеко повідомила, що інтенсивність опадів у місті знижується. За її словами, "влада" готується з ранку 19 червня приступити до робіт з усунення наслідків стихії.