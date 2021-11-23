ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Єврокомісія виділить 3,5 млн євро на повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 18:37
Єврокомісія виділить 3,5 млн євро на повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з території Білорусі в країни походження. За даними білоруської влади, зараз на території країни перебувають до 7 тисяч мігрантів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.

"Ірак почав репатріацію громадян, які застрягли в Білорусі. Ми вітаємо це дуже гарне співробітництво з Іраком. Але все більше мігрантів потрапляють в пастку, і ми будемо працювати з агентствами ООН, щоб полегшити їх повернення додому. Ми мобілізуємо до 3,5 млн євро для підтримки добровільних повернень з Білорусі",- заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький запропонував профінансувати повернення мігрантів на батьківщину.

Крім того, на території Білорусі на сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів, з них 2 тисяч тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия Міграційна криза
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"