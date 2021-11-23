Єврокомісія виділить 3,5 млн євро на повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину
Єврокомісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з території Білорусі в країни походження. За даними білоруської влади, зараз на території країни перебувають до 7 тисяч мігрантів.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.
"Ірак почав репатріацію громадян, які застрягли в Білорусі. Ми вітаємо це дуже гарне співробітництво з Іраком. Але все більше мігрантів потрапляють в пастку, і ми будемо працювати з агентствами ООН, щоб полегшити їх повернення додому. Ми мобілізуємо до 3,5 млн євро для підтримки добровільних повернень з Білорусі",- заявила вона.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький запропонував профінансувати повернення мігрантів на батьківщину.
Крім того, на території Білорусі на сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів, з них 2 тисяч тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.