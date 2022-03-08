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Втрати ворога на 13-й день війни: зведення Генштабу

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 09:29
Втрати ворога на 13-й день війни: зведення Генштабу Фото: на 13-й день війни ворог втратив понад 12 тисяч осіб особового складу (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

Список втрат ворога:

  • особового складу - майже 12 тисяч осіб,
  • танків - 303 од,
  • бойових броньованих машин - 1036 од,
  • артилерійських систем - 120,
  • РСЗВ - 56,
  • засоби ППО - 27,
  • літаків - 48,
  • гелікоптерів - 80 од,
  • автомобільної техніки - 474,
  • кораблі / катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

При цьому в Генштабі заявляють, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, вночі в повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів. Ворожий літак збили зенітні ракетні війська.

Разом з тим, в Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів.

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