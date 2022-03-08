Втрати ворога на 13-й день війни: зведення Генштабу
Фото: на 13-й день війни ворог втратив понад 12 тисяч осіб особового складу (УНІАН)
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.
Список втрат ворога:
- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків - 303 од,
- бойових броньованих машин - 1036 од,
- артилерійських систем - 120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків - 48,
- гелікоптерів - 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- кораблі / катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
При цьому в Генштабі заявляють, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, вночі в повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів. Ворожий літак збили зенітні ракетні війська.
Разом з тим, в Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів.
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