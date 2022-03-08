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У повітряному бою під Києвом знищено третій російський винищувач

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Вівторок 08 березня 2022 01:35
У повітряному бою під Києвом знищено третій російський винищувач фото: у повітряному бою під Києвом знищений третій російський винищувач за добу (facebook.com/kpszsu)
Автор: Артур Родивилов

У повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів. Ворожий літак збили зенітні ракетні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом доби, 7 березня, є відомості про збитий один ворожий вертоліт і три винищувачі.

Один з них в Харківській області збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, Інші два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом і винищувачем авіації Повітряних сил ЗС України.

"Сьогодні одна з "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, тому що вони - привиди! І довели це минулої ночі, знищивши в повітряному бою поблизу столиці відразу два ворожих винищувачів. Третій - в цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська", - йдеться в повідомленні.

Всього збили десятки крилатих і балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

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