У Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів (відео)
У Миколаєві поліцейські показали, як українці знищують танк та БМП російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Зокрема, правоохоронці точними вистрілами знешкодили ворожі танк та БМП.
"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції. Все буде Україна", - йдеться в дописі.
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