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Потери врага на 13-й день войны: сводка Генштаба

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Киев, Вторник 08 марта 2022 09:29
Потери врага на 13-й день войны: сводка Генштаба Фото: на 13-й день войны враг потерял более 12 тысяч человек личного состава (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

От начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Список потерь врага:

  • личного состава - почти 12 тысяч человек,
  • танков - 303 ед,
  • боевых бронированных машин - 1036 ЕД,
  • артиллерийских систем - 120,
  • РСЗО - 56,
  • средства ПВО - 27,
  • самолетов - 48,
  • вертолетов - 80 ед,
  • автомобильной техники - 474,
  • корабли / катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-7.

При этом в Генштабе заявляют, что данные уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ночью в воздушном бою вблизи Киева уничтожен третий истребитель оккупантов. Вражеский самолет сбили зенитные ракетные войска.

Вместе с тем, в Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов.

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