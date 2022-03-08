Потери врага на 13-й день войны: сводка Генштаба
Фото: на 13-й день войны враг потерял более 12 тысяч человек личного состава (УНИАН)
От начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Список потерь врага:
- личного состава - почти 12 тысяч человек,
- танков - 303 ед,
- боевых бронированных машин - 1036 ЕД,
- артиллерийских систем - 120,
- РСЗО - 56,
- средства ПВО - 27,
- самолетов - 48,
- вертолетов - 80 ед,
- автомобильной техники - 474,
- корабли / катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-7.
При этом в Генштабе заявляют, что данные уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ночью в воздушном бою вблизи Киева уничтожен третий истребитель оккупантов. Вражеский самолет сбили зенитные ракетные войска.
Вместе с тем, в Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов.
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