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Українські війська перейшли в контрнаступ на Харківщині, – Синєгубов

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Харківська область, П'ятниця 04 березня 2022 23:03
Українські війська перейшли в контрнаступ на Харківщині, – Синєгубов Фото: Наслідки обстрілу Харківської ОДА (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поділився оперативною інформацію про стан справ у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Харківської ОВА в ефірі телемарафону UAразом.

"Вони (ЗСУ) витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону", – заявив очільник області.

За його словами, ворог фактично втратив наступальні ресурси та відмовився від масованих атак броньованою технікою. Натомість окупанти шукають слабкі місця, але українські Збройні сили дають гідну відсіч. Зокрема, ввечері наші армійці знищили 3 танки, а ще один взяли трофеєм.

"Ворог розуміє, що він вже не пройде. Йому нічого не залишається, як підступно гатити по житлових масивах, по центру міста, у нас тривають артобстріли цілий день, і ракетні також — і по адміністративних будівлях, і по житлових, на жаль, теж", – резюмував Синєгубов.

До слова, очільник Миколаївської області заспокоїв мешканців обласного центру – окупантів вибили з міста.

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