Втрати Росії у війні проти України перевищили 38 500 військових: нові дані Генштабу
Фото: втрати Росії у війні проти України перевищили 38 500 військових (Getty Images)
За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 100 російських військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38550 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 19 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано;
- танків - 1691 (+4);
- бойових броньованих машин - 3892 (+6);
- артилерійських систем - 851 (+2);
- РСЗВ - 248 (+0);
- засоби ППО - 113 (+0);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 693 (+3);
- крилаті ракети - 167 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14);
- спеціальної техніки - 70 (+2).
Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили на півдні 65 російських окупантів і багато військової техніки.
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