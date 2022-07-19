Втрати Росії у війні проти України перевищили 38 500 військових: нові дані Генштабу

За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 100 російських військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38550 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили на півдні 65 російських окупантів і багато військової техніки.

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