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Втрати Росії у війні проти України перевищили 38 500 військових: нові дані Генштабу

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Вівторок 19 липня 2022 09:06
Втрати Росії у війні проти України перевищили 38 500 військових: нові дані Генштабу Фото: втрати Росії у війні проти України перевищили 38 500 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 100 російських військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38550 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 19 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків - 1691 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3892 (+6);
  • артилерійських систем - 851 (+2);
  • РСЗВ - 248 (+0);
  • засоби ППО - 113 (+0);
  • літаків - 220 (+0);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 693 (+3);
  • крилаті ракети - 167 (+1);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14);
  • спеціальної техніки - 70 (+2).

Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили на півдні 65 російських окупантів і багато військової техніки.

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