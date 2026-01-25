RU

Общество Образование Деньги Изменения

Потеплеет, но местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 25 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 25 января, немного потеплеет. Ожидается небольшой снег и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно. Небольшой снег (на юге и западе с дождем), в центральных областях умеренный снег.

Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье и ночью) гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на северо-востоке и востоке страны днем
7-12° мороза, на юге и западе от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла). На остальной территории 4-9° мороза.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололед.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 4-9° мороза, в Киеве 5-7° мороза.

 

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

