Потеплішає, але місцями невеликий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 25 січня, трохи потеплішає. Очікується невеликий сніг та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно. Невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), в центральних областях помірний сніг.
Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті й вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура на північному сході та сході країни вдень
7-12° морозу, на півдні та заході від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла). На решті території 4-9° морозу.
Фото: facebook.com/UkrHMC
У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 5-7° морозу.
