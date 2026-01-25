UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Потеплішає, але місцями невеликий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 25 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 25 січня, трохи потеплішає. Очікується невеликий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно. Невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), в центральних областях помірний сніг.

Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті й вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході та сході країни вдень
7-12° морозу, на півдні та заході від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла). На решті території 4-9° морозу.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 5-7° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.

