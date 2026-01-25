ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Потеплеет, но местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

Воскресенье 25 января 2026 07:00
UA EN RU
Потеплеет, но местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 25 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 25 января, немного потеплеет. Ожидается небольшой снег и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно. Небольшой снег (на юге и западе с дождем), в центральных областях умеренный снег.

Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье и ночью) гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на северо-востоке и востоке страны днем
7-12° мороза, на юге и западе от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла). На остальной территории 4-9° мороза.

Потеплеет, но местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололед.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 4-9° мороза, в Киеве 5-7° мороза.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов