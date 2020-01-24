Потепління та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні покращиться, температура повітря підніметься до +6, але вночі холодно до -7. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність. Вдень +4+6, а вночі -5-7. У північних та Київській областях сьогодні хмарно та невеликий сніг. Там вдень +1+3, а вночі -2-5.

Також на сході України сніг. Вдень 0+2, а вночі -5-7. У південних областях порівняно тепло, вдень +5+7, а вночі -1-4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прохолодна. Йде невеликий сніг. Вдень +1+3, а вночі -2-4.

Нагадаємо, вчора синоптики оголосили штормове попередження в Україні, зокрема по Києву та Київській області. В Україні йшов сніг та був сильний вітер.

Раніше повідомлялось, що у цьому році День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала.