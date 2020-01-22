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Метеорологічна зима в Києві ще не наступила

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 15:03
Метеорологічна зима в Києві ще не наступила
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У цей день 100 років тому була типово зимова погода

У цьому році День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала. Про це йдеться в повідомленні Центральної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що за даними, які зберігаються в галузевому державному архіві гідрометеорологічної інформації, кліматологи підготували огляд погоди у Києві за 22 січня 1919 року.

"Згідно спостережень метеорологічної обсерваторії університету святого Володимира, була типово зимова погода. Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4 градуси. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4 градуси, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2 градуси. Було тихо, адже максимальна швидкість вітру в цей день не перевищила 2 м/с (7 км/год), випадав невеликий сніг", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень гідрологічної станції на Дніпрі був суцільний льодостав.

Нагадаємо, для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.

Раніше повідомлялося, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу.

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