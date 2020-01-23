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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 08:26
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зокрема, по Києву та Київській області сильні пориви вітру

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, зокрема по Києву та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в результаті цього оголошено І рівень небезпечності.

"За даними УкрГідрометцентру, 23 січня в Україні, по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що невеликий сніг у більшості західних, північних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях; сніг з дощем у Донецькій та Запорізькій; дощ в Дніпропетровській області. Середня температура повітря -2+2.

Крім того, повідомляється, що на перевальних ділянках доріг невеликий сніг, випало від 1 до 5 см. Температура повітря -3-8. Стан покриття в основному мокрий, на Вишківському і Торунському перевалах місцями засніжене.

Нагадаємо, синоптик УкрГідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. У західних областях сьогодні хмарно. Вдень 0+2, і вночі так само. Тільки в Закарпатській області дощі зі снігом.

На півночі та в центрі країни сніг з дощем. Вдень -1+2, а вночі 0+2. У східних областях така ж погода, тільки температура повітря вдень складе 0+2, і вночі так само. На півдні країни вдень +1+3, а вночі 0+2.

Похолодання та сніг з дощем: яка буде сьогодні погода У Києві оголошено штормове попередження
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