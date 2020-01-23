Похолодання та сніг з дощем: яка буде сьогодні погода

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях сьогодні хмарно

Сьогодні погода в Україні погіршиться, похолодає та піде сніг з дощем. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У західних областях сьогодні хмарно. Вдень 0+2, і вночі так само. Тільки в Закарпатській області дощі зі сногом.

На півночі та в центрі країни сніг з дощем. Вдень -1+2, а вночі 0+2. У східних областях така ж погода, тільки температура повітря вдень складе 0+2, і вночі так само.

На півдні країни вдень +1+3, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці сніг з дощем. Вдень -1+1, а вночі 0+2.

Раніше повідомлялось, що уцьому році День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала.

Нагадаємо, для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.