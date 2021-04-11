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Потепління в Карпатах: є загроза лавин та підвищення рівня води у річках

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 08:47
Потепління в Карпатах: є загроза лавин та підвищення рівня води у річках Фото: в Карпатах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 11 квітня буде теплим, але потепління в Карпатах може призвести до сходження лавин. Крім того, очікується підйом рівнів води в річках.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 11 квітня в зв'язку з підвищенням температури повітря на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, в зв'язку з потеплінням і таненням снігу в Карпатах протягом 11-12 квітня на річках басейну Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,7 м над рівнями на 8:00 9 квітня, без негативних наслідків.

Нагадаємо, за даними синоптиків, вже 13 квітня ситуація може змінитися - з заходу в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи. А вже до середини квітня дощі очікуються на всій території країни.

А ближче до 20-х чисел квітня буде чергова хвиля похолодання з мокрим снігом. Місцями температура знизиться майже до нуля в денний час, а вночі можливі заморозки. Погодних гойдалок слід чекати вже 14-18 квітня в залежності від регіону.

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