В Україну йдуть потужні грози: синоптики уточнили дату негоди

Погода в Україні 11 і 12 квітня буде сонячною і теплою, проте вже з вівторка, 13 квітня, ситуація може змінитися. За даними синоптиків, з заходу в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи. До 15 квітня дощі очікуються на всіх територіях нашої країни.

Як повідомляється, 11 квітня в Україні очікується істотне підвищення тепла. У неділю стовпчики термометрів піднімуться до +13... +16 градусів. На заході можливо до +18 градусів протягом дня. При цьому на крайньому сході та в Криму, трохи прохолодніше – від +11 до +14 градусів. Вночі місцями заморозки в центрі та на заході країни – до -3 градусів. На інших територіях – 0... +3 градуси. У приморських областях вночі до +5 градусів.

Погода в Україні 11 квітня (карта: meteo.gov.ua)

Вже 12 квітня в Україні очікується більш хмарна погода. При цьому показники термометрів зростуть в середньому до +16... +19 градусів. На сході в понеділок буде спекотніше – до +22 градусів. При цьому на півночі, на півдні й заході країни градусники місцями покажуть +13... +17 градусів. У нічний час заморозків не очікується. Температура в темний час доби +4... +8 градусів вище нуля.

Погода в Україні 12 квітня (карта: meteo.gov.ua)

13 квітня Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Волинську області заллє грозовими зливами. При цьому рівень тепла в більшості регіонів залишиться біля показників понеділка.

З 14 квітня в Україну прийде істотне похолодання, а опади поширяться на захід і деякі центральні регіони. Вдень мінімальні показники очікуються в Івано-Франківській області, де градусники покажуть +4... + 6 градусів протягом дня. В середньому на заході температура буде коливатися в межах +6... +11 градусів. У центрі, на сході, півночі й півдні показники тепла можуть знизитися на 1-3 градуси.

Погода в Україні 13 і 14 квітня (карта: meteo.gov.ua)