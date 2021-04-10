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Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах через потепління

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 09:24
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах через потепління Фото: в Карпатах можливе сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

У Карпатах у найближчі дні існує загроза сходження лавин. Це пов'язано із підвищенням температури повітря.

Про це повідомляють у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, за даними Укргідрометцентру, 10-11 квітня, у зв'язку з підвищенням температури повітря, у високогiр'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, у Карпатах 8 квітня випав сніг на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей і середньогір'я Львівської області. Рятувальники також попереджали про сніголавинну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних, 10-11 квітня, очікується тепла весняна погода. Температура повітря вдень подекуди підвищиться до +19.

РБК-Україна писало, що з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

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