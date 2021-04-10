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В Україну повернуться сніг і морози: названа дата похолодання

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 06:30
В Україну повернуться сніг і морози: названа дата похолодання Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе похолодання і сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні знову поміняється - в країні очікується чергова хвиля похолодання з мокрим снігом. Місцями температура знизиться майже до нуля в денний час, а вночі можливі заморозки.

Про це свідчать дані синоптичного ресурсу Gismeteo.

Погіршення погоди, згідно з десятиденним прогнозом, слід чекати вже в середині квітня.

Наступний тиждень в цілому буде дощовим, а на Заході вірогідні дощі з мокрим снігом та зниження денних градусів до +1 за Цельсієм.

Попередньо, погодних гойдалок слід чекати 14-18 квітня, в залежності від регіону.

У Києві задощить з вівторка 13-го числа, а 17-18 квітня похолодає до +7+8 градусів вдень.

У Львові синоптики прогнозують +1+7 вдень, а також дощі з мокрим снігом 14-16 квітня.

Погіршиться ситуація і в Одесі - +9+10 і дощі - з 14 по 17 число. А от у Харкові синоптики не прогнозують різких перепадів - буде тепло, але з дощами і навіть весняними грозами.

Поки ж нас чекає кілька теплих та сонячних днів на найближчих вихідних. А з 20-х чисел знову прийде потепління.

В Україну повернуться сніг і морози: названа дата похолоданняВ Україну повернуться сніг і морози: названа дата похолоданняВ Україну повернуться сніг і морози: названа дата похолоданняВ Україну повернуться сніг і морози: названа дата похолодання

Скріншот: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Тим часом, на вихідних, 10 та 11 квітня синоптики прогнозують теплу і майже скрізь сонячну погоду без опадів завдяки антициклону Пеггі.

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