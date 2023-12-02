Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2024: результаты жеребьевки
Церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2024 состоялась в немецком Гамбурге. Потенциальных соперников получила и национальная команда Украины, которая за путевку на форум сразится с рядом других сборных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.
Украина в случае выхода на турнир будет соревноваться в группе E. В нее попали сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.
Хозяйка чемпионата – сборная Германии – автоматически попала в группу A. Бундестим в матче-открытии турнира встретится с Шотландией в Мюнхене. Поединок на "Альянце Арене" запланирован на 14 июня.
Состав всех групп чемпионата Европы-2024:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль/Босния/Украина/Исландия
Группа F: Турция, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург, Португалия, Чехия
К слову, ранее президент УЕФА Чеферин пожелал выхода Боснии на чемпионат Европы.
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