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Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2024: результаты жеребьевки

Гамбург, Суббота 02 декабря 2023 19:51
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Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2024: результаты жеребьевки Фото: "Сине-желтые" и действующие чемпионы Европы смогут встретиться только на стадии плей-офф (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2024 состоялась в немецком Гамбурге. Потенциальных соперников получила и национальная команда Украины, которая за путевку на форум сразится с рядом других сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Украина в случае выхода на турнир будет соревноваться в группе E. В нее попали сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Хозяйка чемпионата – сборная Германии – автоматически попала в группу A. Бундестим в матче-открытии турнира встретится с Шотландией в Мюнхене. Поединок на "Альянце Арене" запланирован на 14 июня.

Состав всех групп чемпионата Европы-2024:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль/Босния/Украина/Исландия
Группа F: Турция, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург, Португалия, Чехия

Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2024: результаты жеребьевки

К слову, ранее президент УЕФА Чеферин пожелал выхода Боснии на чемпионат Европы.

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