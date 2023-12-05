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Лунин подписал контракт с агентством акулы трансферов: он ведет Роналду и других звезд

Мадрид, Вторник 05 декабря 2023 12:58
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Лунин подписал контракт с агентством акулы трансферов: он ведет Роналду и других звезд Фото: Андрей Лунин подыскал звездного агента (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заключил договор с именитым посредником Жорже Мендешем. Его компания Gestifute занимается делами Рубена Диаша, Бернарду Силвы, Криштиану Роналду и других мировых звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.

24-летний украинец подписал контракт с португальским агентом. Он займется поисками нового клуба для голкипера.

Лунин вряд ли останется в "Реале" по завершении нынешнего сезона. Летом вратарь окажется под риском стать третьим кипером "сливочных" после Куртуа и Кепы. Спрос на украинца сохраняется. В его услугах якобы заинтересованы британские ("Арсенал", "Селтик"), немецкие ("Бавария", "Байер", "Боруссия" Д) команды, а также севильский "Бетис".

Королевский клуб отрицательно воспринял начало сотрудничества Лунина с Мендешем. Португальский посредник вел дела своих соотечественников Пепе, Коэнтрау и Роналду во время выступлений на "Сантьяго Бернабеу". Практически все они покинули "Реал" не на мажорной ноте.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 24 матча во всех турнирах, 8 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее Мудрик заработал пенальти для "Челси" в противостоянии с "Брайтоном".

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