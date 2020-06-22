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Учням з окупованих територій дозволять надходити у всі вузи без ЗНО

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 14:20
Учням з окупованих територій дозволять надходити у всі вузи без ЗНО
Фото: запрошення на ЗНО (Уніан)

Раніше спрощена система надходження діяла на 91 університет

В Україні учні з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Донецької і Луганської областей, а також Криму зможуть вступати за спрощеною системою без здачі зовнішнього незалежного оцінювання у всі вузи країни. Відповідні зміни в закон "Про вищу освіту" ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

"Зміни будуть передбачати, що діти з цих територій зможуть вступати в ЗВО України без зовнішнього незалежного оцінювання і мати можливість вступити у всі вузи України, а не з обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз. Крім того, всі бажаючі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей будуть навчатися в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, зараз абітурієнти з ТОТ можуть вступити в 91 університет за спрощеною системою без здачі незалежного оцінювання.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Також повідомлялося, що в Україні поки не планують скасовувати проведення ЗНО у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Зазначимо, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, додаткова сесія запланована на 23 липня - 11 серпня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВНОоккупированные территории
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