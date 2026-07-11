Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киев

Ночные удары оккупантов РФ баллистики по столице привели к увеличению количества пострадавших. Также в разных районах Киева фиксируются разрушения и пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской ГВА Тимура Ткаченко.
Кафиры начали бить по Киеву в 03:39. Атака произошла неожиданно. Ни КГВА, ни Воздушные Силы ВС Украины или мониторинговые каналы в Телеграмм не сообщали об опасности. Сигнал тревоги в столице раздался только после трех взрывов через несколько минут.
Сама тревога длилась почти полтора часа и на данный момент известно, что в Киеве шесть человек пострадали в результате атаки кафиров. Трое из них медики отправили в больницы, а другим оказали помощь на месте.
Также на данный момент известно о таких повреждениях и пожарах в районах столицы:
Мэр Кличко сообщил, что число пострадавших в столице возросло до восьми человек. Среди пострадавших - 11-летний мальчик.
Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте.
Оккупанты в последнее время значительно усилили свои удары баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву. На это влияет дефицит ракет для систем ПВО, которые могут перехватывать баллистику, о чем заявлял президент Зеленский. Из-за дефицита боеприпасов системы Patriot пришлось перевести с автоматического на ручной режим работы.
Из-за нехватки зарядов для Patriot во время атаки 8 июля украинская ПВО не смогла уничтожить ни одной баллистической ракеты. А вот со сбиванием крылатых ракет таких проблем почти нет - их сбивают в 90% случаев.
Но есть и хорошие новости. Президент Трамп заявил, что США разрешат Украине делать Patriot. Он сказал, что это технологически тяжело, но Украина справится.
Кроме того, Канада передала Украине большой пакет ПВО. В ближайшее время ожидается поступление дополнительных оборонных средств.