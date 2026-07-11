Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киев

Кафиры начали бить по Киеву в 03:39. Атака произошла неожиданно. Ни КГВА, ни Воздушные Силы ВС Украины или мониторинговые каналы в Телеграмм не сообщали об опасности. Сигнал тревоги в столице раздался только после трех взрывов через несколько минут.

Сама тревога длилась почти полтора часа и на данный момент известно, что в Киеве шесть человек пострадали в результате атаки кафиров. Трое из них медики отправили в больницы, а другим оказали помощь на месте.

Также на данный момент известно о таких повреждениях и пожарах в районах столицы:

В Святошинском районе предварительно попадание в нежилое здание.

В Дарницком горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

В Днепровском районе задымление на нежилой территории.

Все экстренные службы работают на места попадания.

Обновление на 06:19

Мэр Кличко сообщил, что число пострадавших в столице возросло до восьми человек. Среди пострадавших - 11-летний мальчик.

Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте.