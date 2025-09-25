ua en ru
Пострадали во время войны? Как оформить репарации за телесные и психологические травмы

Четверг 25 сентября 2025 08:00
Пострадали во время войны? Как оформить репарации за телесные и психологические травмы Как подать заявку на репарацию за травмы, полученные от войны (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые получили физические или психические травмы из-за вооруженной агрессии России, могут подать заявление в международный Реестр убытков для Украины (RD4U). Это можно сделать онлайн на портале "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Какие случаи учитывают

Реестр фиксирует ущерб, нанесенный после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины, включая временно оккупированные земли. В "Дії" доступны 13 категорий заявлений, пять из них касаются непосредственно здоровья:

  • серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • пытки или бесчеловечное обращение;
  • лишение свободы;
  • принудительный труд или служба.

На зображенні може бути: текст «НОВИНИ HAPA3I НА ПОРТАЛИ дИя ДОСТУПно 13 КАТЕГОРИЙ ΠΡО РЕПАРАЦЙ: A1.1 MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЙНИ A2.1 Вимушене внутришне перемищення A2.2 Смерть близького члена ciM'i А2.3 Зникнення безвисти близького члена ciM'i Серйозни тίлес. ушкодження A2.4 Сексуальне насильство A2.5 Катування або нелюдсьй Д., що принижують г.днить, види поводження або покарання A2.6 A2.7 Позбавлення свободи A2.8 Примусова праця або служба A2.9 Насильницьке перемищення або депортация дίтей Аз.1 Насильницьке перемищення або депортация дорослих А3.2 Пошкодження або знищення житловой нерухомости A3.6 Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих териториях»Пока доступно 13 категорий репараций (фото: Минздрав/Facebook)

Кто может подать заявление

Подать заявление может любой - как военные, так и гражданские. Это касается тех, кто получил тяжелые травмы, проходил лечение или реабилитацию, понес значительные расходы на восстановление здоровья или имеет психические расстройства из-за войны.

Как это работает

В категории "Серьезные телесные повреждения" можно одновременно подавать заявления и на другие виды вреда - например, сексуальное насилие, плен или пытки. Также можно заявить о возмещении расходов на лечение и реабилитацию.

Реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. Это первый шаг к будущим репарациям и восстановлению справедливости для пострадавших.

На зображенні може бути: текстКак подать на репарацию (инфографика: Минздрав/Facebook)

Читайте также о том, что Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.

Ранее мы писали о том, что до конца 2025 года могут открыть все 45 категорий Реестра убытков.

Война в Украине
