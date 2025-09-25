ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Постраждали під час війни? Як оформити репарації за тілесні та психологічні травми

Четвер 25 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Постраждали під час війни? Як оформити репарації за тілесні та психологічні травми Як подати заявку на репарацію за травми, отримані від війни (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українці, які зазнали фізичних чи психічних травм через збройну агресію Росії, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U). Це можна зробити онлайн на порталі "Дія".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Які випадки враховують

Реєстр фіксує шкоду, завдану після 24 лютого 2022 року на всій території України, включно з тимчасово окупованими землями. У "Дії" доступні 13 категорій заяв, п’ять із них стосуються безпосередньо здоров’я:

  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • катування чи нелюдське поводження;
  • позбавлення свободи;
  • примусова праця або служба.

На зображенні може бути: текст «НОВИНИ HAPA3I НА ПОРТАЛИ дИя ДОСТУПно 13 КАТЕГОРИЙ ΠΡО РЕПАРАЦЙ: A1.1 MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЙНИ A2.1 Вимушене внутришне перемищення A2.2 Смерть близького члена ciM'i А2.3 Зникнення безвисти близького члена ciM'i Серйозни тίлес. ушкодження A2.4 Сексуальне насильство A2.5 Катування або нелюдсьй Д., що принижують г.днить, види поводження або покарання A2.6 A2.7 Позбавлення свободи A2.8 Примусова праця або служба A2.9 Насильницьке перемищення або депортация дίтей Аз.1 Насильницьке перемищення або депортация дорослих А3.2 Пошкодження або знищення житловой нерухомости A3.6 Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих териториях»Поки доступно 13 категорій репарацій (фото: МОЗ/Facebook)

Хто може подати

Подати заяву може будь-хто - як військові, так і цивільні. Це стосується тих, хто отримав важкі травми, проходив лікування чи реабілітацію, зазнав значних витрат на відновлення здоров’я або має психічні розлади через війну.

Як це працює

У категорії "Серйозні тілесні ушкодження" можна одночасно подавати заяви й на інші види шкоди - наприклад, сексуальне насильство, полон чи катування. Також можна заявити про відшкодування витрат на лікування й реабілітацію.

Реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз. Це перший крок до майбутніх репарацій і відновлення справедливості для постраждалих.

На зображенні може бути: текстЯк подати на репарацію (інфографіка: МОЗ/Facebook)

Читайте також про те, що Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" шістьма новими категоріями.

Раніше ми писали про те, що до кінця 2025 року можуть відкрити всі 45 категорій Реєстру збитків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Війна в Україні
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"