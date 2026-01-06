Постпред США при ООН назвал операцию в Венесуэле законной правоохранительной акцией

Операция Соединенных Штатов Америки в Венесуэле - это не война, а законная правоохранительная акция против двух человек, которые обвиняются в США в тяжких преступлениях.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волц, сообщается РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Война против Венесуэлы или ее народа не ведется. Мы не оккупируем страну. Это была правоохранительная операция на основе законных обвинений, выдвигавшихся десятилетиями", - сказал Волц на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро является ответственным за нападения на граждан США, дестабилизацию в Западном полушарии и незаконное подавление народа Венесуэлы.

Постпред США при ООН отметил, что Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в Соединенные Штаты, чтобы рассмотреть дела об их преступлениях.

В частности, в отношении венесуэльского лидера большое жюри Южного округа Нью-Йорка выдвинуло обвинения в тяжких правонарушениях, связанных с наркотерроризмом, контрабандой наркотиков и международной торговлей оружием.

Постоянный представитель США также подчеркнул, что Мадуро не имел легитимного статуса президента, а его удержание власти основывалось на манипуляциях избирательной системой.

"Еще два года назад комиссия ООН по выборам пришла к выводу, что выборы 2024 года были абсолютно сфальсифицированы и не соответствовали базовым стандартам прозрачности и честности", - сказал он.

Волц добавил, что после выборов Мадуро отказался мирно передать власть и превратился в "беглеца от правосудия". Он назвал его главой "жестокой иностранной террористической организации Cartel de la Solis", которая сотрудничает с другими преступными группировками, в частности Trende Aragua, признанной США иностранной террористической организацией.

Дипломат особое внимание отметил международный масштаб угроз, исходящих от этих группировок и венесуэльского режима.

"Это террористы и преступники, которые совершают убийства, похищения, вымогательство, торговлю людьми, наркотиками и оружием... Trende Aragua осуществляет враждебные действия против территории США, непосредственно или под руководством режима Мадуро в Венесуэле", - заявил Волц.

Он также обратил внимание на причастность Мадуро к сотрудничеству с международными террористическими организациями, в частности "Хезболлой", а также на злоупотребление нефтяными ресурсами страны.

"Невозможно, чтобы и дальше крупнейшие энергетические ресурсы в мире находились под контролем противников США и незаконных лидеров и не приносили пользы народу Венесуэлы, а разворовывались несколькими олигархами", - сказал постпред США.

Кроме того, Волц напомнил, что "многочисленные организации ООН и международные правозащитные организации задокументировали серьезные нарушения прав человека режимом Мадуро", включая внесудебные убийства, заключения по политическим мотивам, пытки, а также незаконные задержания.

По словам дипломата, страну вынуждены были покинуть более 8 миллионов венесуэльцев, что вызвало крупнейший миграционный кризис в мире.

"(США стремятся - ред.) лучшего будущего для народа Венесуэлы и для региона и мира. Именно поэтому миллионы венесуэльцев, бежавших от этого жестокого режима, празднуют (падение Мадуро - ред.) по всему миру", - пояснил Волц.

Кроме того, он отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно предоставлял Мадуро возможности для деэскалации ситуации.

"Президент Трамп дал дипломатии шанс. Он предложил Мадуро несколько путей для выхода. Мадуро отказался их использовать", - напомнил постпред.

По его словам, Трамп "четко заявил, что наркотерроризм должен прекратиться".

"США не отступят в защите американцев от наркотерроризма и будут добиваться мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы", - резюмировал Майк Волц.