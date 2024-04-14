Зеленский отреагировал на удар Ирана по Израилю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов", - написал он.

По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

"Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира. Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии, потому что слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты.

"Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которую мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Очень важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время", - констатировал Зеленский.

Удар Ирана по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет, начиная с вечера 13 апреля. Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по иранскому посольству в Сирии. Соответственно, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары осуществлялись из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить Иран за его сегодняшнее нападение на Израиль. Гутерриш осудил "серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Ирана".