Німеччина готова направити військові кораблі в Чорне море

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Німеччині заявили, що будуть домагатися звільнення українських моряків

Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях стримування російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі. Про це заявили представники уряду Німеччини на зустрічі з заступником міністра оборони України Анатолієм Петренко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу українського Міноборони.

Також представники уряду Німеччини заявили, що будуть домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ у секторі безпеки і оборони України.

Повідомляється, що українська делегація на зустрічі з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зильбертом і з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зильберхорном обговорила питання української безпеки.

Петренко розповів представникам Німеччини про ситуацію на Донбасі і в Азово-Чорноморському регіоні. Сторони також обговорили перспективи запровадження миротворчої місії на Донбасі і розміщення в Чорному і Азовському морях спостерігачів ОБСЄ для запобігання ескалації конфлікту.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

До цього Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову.