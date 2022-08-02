Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці: там просто пекло, не описати словами

Ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмістя Донецька) перетворилася на справжнє пекло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, українські військові роблять все для того, щоб противник постійно ніс все більш болісні втрат завдяки західним озброєнням, в тому числі HIMARS.

"Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі - Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами", - зазначив Зеленський.

Він додав, що щодня українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю, яка допоможе зупинити російську орду.