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Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці: там просто пекло, не описати словами

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 21:50
Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці: там просто пекло, не описати словами Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмістя Донецька) перетворилася на справжнє пекло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, українські військові роблять все для того, щоб противник постійно ніс все більш болісні втрат завдяки західним озброєнням, в тому числі HIMARS.

"Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі - Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами", - зазначив Зеленський.

Він додав, що щодня українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю, яка допоможе зупинити російську орду.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни на Авдіївському напрямку ведуть артилерійські обстріли населених пунктів, а також застосовують авіацію. Крім того, у напрямку Пісків противник має частковий успіх.

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Володимир Зеленський Авдіївка Пески
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