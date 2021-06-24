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Постійні податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, - Южаніна

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Київ, Четвер 24 червня 2021 17:25
Постійні податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, - Южаніна Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Запропонований урядом законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) порушує принципи податкової стабільності та негативно впливає на інвестиційну привабливість України. Проект необхідно доопрацювати, врівноваживши ліберальними змінами.

Про це заявила народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Якщо ви не урівноважите свій фіскальний підхід ліберальними змінами, які можете запропонувати для того, щоб зменшився відсоток тіні в економіці - тоді, можливо, деякі ваші пропозиції могли б бути доречними. Але вбиваючи декілька галузей, ви просто спотворюєте всю ту шатку стабільність, яка спостерігалася протягом цих двох років", - впевнена вона.

За її словами, у нинішньому вигляді законопроєкт ухвалювати не можна, адже немає жодної інституції, інстанції, громадської організації, асоціації, яка б погодилась хоча б з однією його нормою.

"Наприклад, зміни в частині адміністрування неможливі в нашій країні, тому що недореформована податкова служба спотворила навіть ті здорові норми, які могли принести користь і платникам податків, і державі. І якраз не ті схеми, які існують, спотворюють конкурентноспроможність уже працюючих компаній в Україні, а абсолютно непрозора податкова і митна політика. Податкова політика, яка не дає можливості навіть спрогнозувати діяльність на найближчий рік. Бізнес потерпає від великої кількості змін, які абсолютно унеможливлюють нормальну, спокійну, конкурентну працю в Україні. Це взагалі варварство проти власного українського бізнесу", - підкреслила Южаніна.

Податкова нестабільність, за її словами, може відлякати від України останніх інвесторів - тому що навіть ті, хто до останнього залишався працювати, може в результаті піти.

"Саме в такий нестабільний період для економіки і нестабільний період для діяльності точно треба запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів", - резюмувала Южаніна.

Як відомо, сьогодні комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проект Закону №5600 і рекомендував його до розгляду Верховною радою за скороченою процедурою, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку. У проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Голова представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко заявив, що у разі ухвалення цього закону компанія перегляне свої плани інвестувати мільярд доларів у завод в Україні.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

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