Постійні податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, - Южаніна

Запропонований урядом законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) порушує принципи податкової стабільності та негативно впливає на інвестиційну привабливість України. Проект необхідно доопрацювати, врівноваживши ліберальними змінами.

"Якщо ви не урівноважите свій фіскальний підхід ліберальними змінами, які можете запропонувати для того, щоб зменшився відсоток тіні в економіці - тоді, можливо, деякі ваші пропозиції могли б бути доречними. Але вбиваючи декілька галузей, ви просто спотворюєте всю ту шатку стабільність, яка спостерігалася протягом цих двох років", - впевнена вона.

За її словами, у нинішньому вигляді законопроєкт ухвалювати не можна, адже немає жодної інституції, інстанції, громадської організації, асоціації, яка б погодилась хоча б з однією його нормою.

"Наприклад, зміни в частині адміністрування неможливі в нашій країні, тому що недореформована податкова служба спотворила навіть ті здорові норми, які могли принести користь і платникам податків, і державі. І якраз не ті схеми, які існують, спотворюють конкурентноспроможність уже працюючих компаній в Україні, а абсолютно непрозора податкова і митна політика. Податкова політика, яка не дає можливості навіть спрогнозувати діяльність на найближчий рік. Бізнес потерпає від великої кількості змін, які абсолютно унеможливлюють нормальну, спокійну, конкурентну працю в Україні. Це взагалі варварство проти власного українського бізнесу", - підкреслила Южаніна.

Податкова нестабільність, за її словами, може відлякати від України останніх інвесторів - тому що навіть ті, хто до останнього залишався працювати, може в результаті піти.

"Саме в такий нестабільний період для економіки і нестабільний період для діяльності точно треба запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів", - резюмувала Южаніна.

