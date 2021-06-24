Ухвалення податкового законопроекту значно погіршить інвестиційний клімат в Україні, - "АрселорМіттал"
Ухвалення змін до податкового законодавства (законопроект №5600) змусить інвесторів переглянути інвестиційну політику щодо України.
Про це заявив голова представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко.
"В рамках групи світової компанії "Арселор Міттал" зрозуміло, що кожна країна, кожне підприємство намагається отримати більше коштів для модернізації, для саморозвитку. Ми також. У нас існують інвестиційні плани, ми значною мірою вже модернізували власне підприємство і продовжуємо цю модернізацію. А ці зміни показують, що в Україні змінився інвестиційний клімат, і він точно не стане кращим, якщо цей закон буде імплементований - чи частково, чи повністю", - розповів Ткаченко.
За його словами, у разі, якщо законопроект №5600 буде ухвалено, компанія вирішуватиме, чи варто інвестувати в Україну і скільки, адже влада постійно змінює законодавство.
Він також нагадав, що проти ухвалення цього законопроекту виступили всі бізнес-асоціації, наголосивши, що він є неприйнятним.
"Наприклад, письмово затверджена думка Американської торговельної палати щодо цього законопроєкту - що всі пункти проєкту, всі запропоновані зміни підлягають великій дискусії. Вони не погоджуються з жодним пунктом запропонованим", - сказав Ткаченко.
За його словами, наразі для металургійної галузі світова кон’юнктура є сприятливою і внаслідок цього підприємство нині суттєво збільшило податкові платежі до бюджету. Це лише підтверджує, що для забезпечення наповнення бюджету владі не потрібно підвищувати податки.
Натомість зростання доходів дає можливість бізнесу інвестувати у модернізацію та розвиток, в інші проекти в Україні, зокрема соціальні.
"Якщо порівняти навіть сплачені податки нашим підприємством рік тому і скільки ми платимо зараз, ми платимо вдвічі більше, ніж торік. Чому? Саме з-за того, що фінансова ситуація стала краща. Нічого не змінюючи в оподаткуванні, ми платимо набагато більше, тому що з’явилася така можливість, і ми відповідно до чинного законодавства суттєво збільшили свої платежі. І це дає можливості для модернізації, для якихось інших проектів, для соціальних проектів", - пояснив Ткаченко.
Нагадаємо, напередодні компанія "АрселорМіттал" заявила про намір інвестувати у виробничі потужності в Україні 1 мільярд доларів.
Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.
Водночас член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.
Як відомо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній раді законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.