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Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям

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Київ, Четвер 24 червня 2021 13:47
Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям Фото: податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) і рекомендував його до розгляду Верховною радою.

Підтримали законопроект 18 народних депутатів, 9 утрималися, ще троє виступили проти.

Крім того, народні депутати проголосували за скорочений розгляд документу після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.

У цьому проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Так, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб.

Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.

Нагадаємо, раніше проти ухвалення цього законопроекту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), заявивши, що проект має корупціогенні фактори, тож він має бути суттєво допрацьований.

Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проекту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.

Своєю чергою Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України

До доопрацювання проекту закликали також у Європейській бізнес асоціації: там зазначили, що його ухвалення порушує принципи стабільності податкового законодавства та призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні.

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