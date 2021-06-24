Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) і рекомендував його до розгляду Верховною радою.

Крім того, народні депутати проголосували за скорочений розгляд документу після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.

У цьому проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Так, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб.

Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.