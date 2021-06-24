Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) і рекомендував його до розгляду Верховною радою.
Підтримали законопроект 18 народних депутатів, 9 утрималися, ще троє виступили проти.
Крім того, народні депутати проголосували за скорочений розгляд документу після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.
У цьому проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Так, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб.
Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.
Нагадаємо, раніше проти ухвалення цього законопроекту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), заявивши, що проект має корупціогенні фактори, тож він має бути суттєво допрацьований.
Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проекту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.
Своєю чергою Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України
До доопрацювання проекту закликали також у Європейській бізнес асоціації: там зазначили, що його ухвалення порушує принципи стабільності податкового законодавства та призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні.