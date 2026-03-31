Постоянный посторонний уход: как получить помощь и кто принимает решение (инструкция)

06:40 31.03.2026 Вт
6 мин
Названы 5 направлений, по которым эксперты оценивают состояние пациента
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут получать стороннюю помощь от государства (Getty Images)

Украинцы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе из-за возраста, инвалидности или по состоянию здоровья, могут получить такую услугу от государства.

Главное:

  • Суть услуги. Постоянный уход предусматривает помощь в бытовых делах (гигиена, питание, передвижение), а не только медицинские манипуляции.
  • Кто назначает. Потребность определяют экспертные команды (ЭКОПФО) при установлении инвалидности или врачебные комиссии (ВКК), если статус уже есть.
  • Критерии оценки. Комиссии анализируют не диагноз, а реальную способность человека действовать безопасно и без боли по пяти направлениям (самообслуживание, ориентация и т.д.).
  • Условия получения. Уход назначают при 3-й степени ограничения одного критерия или 2-й степени - двух и более.
  • Документация. Основным документом является заключение формы № 080-4/о, которое обычно выдается на срок действия инвалидности (минимум 12 месяцев).
  • Разграничение. Медицинские учреждения лишь подтверждают потребность в помощи, а конкретную сиделку назначают органы соцзащиты.

Из-за тяжелых заболеваний, травм или возрастных изменений человек может столкнуться с трудностями в повседневной жизни - от передвижения по комнате до самообслуживания. Для таких случаев в Украине предусмотрен механизм определения потребности в постоянном постороннем уходе. В частности, помощь встать с кровати, одеться, поесть или сориентироваться в пространстве.

Кто и как устанавливает потребность в уходе

В Украине существуют два основных пути подтверждения такой потребности, в зависимости от ситуации человека:

Экспертные команды (ЭКОПФО) определяют потребность в уходе при оценке повседневного функционирования. Это актуально для тех, кто обращается впервые для установления инвалидности или проходит повторный осмотр. В таком случае лечащий врач в направлении обязательно указывает цель: определение потребности в постоянном постороннем уходе.

Врачебно-консультативные комиссии (ВКК). Если статус инвалидности уже установлен, но человеку нужно лишь документальное подтверждение потребности в уходе для социальных процедур, это можно сделать через ВКК. Комиссия оформляет заключение по форме № 080-4/о.

Что определяют ЭКОПФО

В состав экспертной команды входят практикующие врачи разных специальностей. Она анализирует фактические функциональные возможности человека, а не только наличие диагноза или группы инвалидности. Ключевая задача - установить, может ли человек самостоятельно, безопасно и без угрозы жизни обеспечивать базовые потребности.

При этом учитываются следующие факторы:

  • частота потребности в помощи (эпизодически, регулярно, постоянно);
  • объем помощи (частичная или полная);
  • эффективность вспомогательных средств реабилитации.

Если при выполнении определенных действий у человека возникает сильная боль или риски для здоровья, считается, что такие действия не могут выполняться самостоятельно. Если экспертная команда устанавливает потребность в уходе, это обязательно указывается в решении по результатам оценки.

Как оценивают критерии на практике

Команда проверяет, способен ли человек выполнять действия стабильно и безопасно по пяти направлениям:

  • самообслуживание - выполнение ежедневных действий (гигиена, одевание, прием пищи и лекарств);
  • передвижение - темп и расстояние, способность самостоятельно и безопасно выходить из дома;
  • ориентация - способность распознавать время, место, ситуацию и людей;
  • общение - возможность понятно выразить потребности и получить помощь;
  • контроль поведения - соблюдение правил безопасности и социальных норм.

Условия установления потребности в уходе

Решение комиссии зависит от степени выраженности ограничений. Потребность в постоянном постороннем уходе устанавливается, если:

  • человек имеет значительное (3 степень) ограничение одного или нескольких критериев;
  • имеется выраженное (2 степень) ограничение двух или более критериев.

В Минздраве отмечают, что выраженное (2 степень) ограничение только одного критерия обычно не является достаточным основанием для установления потребности в уходе. Такую потребность могут установить людям с инвалидностью ІА, ІБ группы, а также II группы при условии соответствующих степеней ограничения.

По результатам оценки человек получает выписку из решения и рекомендации (медицинскую часть индивидуальной программы реабилитации). Документы направляются на электронную почту или заказным письмом.

Что определяют ВКК

В ситуациях, когда инвалидность уже установлена, а человеку нужно лишь документально подтвердить потребность в уходе для социальных процедур без повторной оценки функционирования, такой факт фиксирует врачебно-консультативная комиссия (ВКК).

Комиссия оценивает фактическую зависимость человека от помощи других, учитывая:

  • передвижение - способность безопасно двигаться дома и вне его (в том числе со средствами реабилитации);
  • самообслуживание - выполнение базовых действий (гигиена, одевание, прием пищи и лекарств);
  • когнитивные и поведенческие нарушения - память, ориентацию, понимание ситуации и контроль поведения;
  • частоту и объем помощи - нужна ли она эпизодически, регулярно или постоянно;
  • безопасность - если действия сопровождаются значительным риском для жизни или болью, считается, что человек не может выполнять их самостоятельно.

Основные формы заключений

По результатам рассмотрения ВКК оформляет один из документов: форма № 080-4/о или заключение по форме приказа Минздрава № 667.

Форма № 080-4/о - заключение о наличии нарушений функций, из-за которых лицо нуждается в постоянном постороннем уходе. Он предназначен для регистрации нарушений двигательной активности (параличи) и когнитивных расстройств при различных заболеваниях (шизофрения, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, инсульты, последствия травм и т.д.).

Согласно обновленным правилам не нужно указывать конкретный орган, куда предоставляется заключение; разрешена электронная подпись.

Для бессрочной инвалидности заключение бессрочное. В других случаях - на срок инвалидности, но не менее 12 месяцев. Для лиц без статуса инвалидности - на 12 месяцев. Ранее выданные заключения остаются в силе до конца своего срока.

Заключение по форме приказа Минздрава № 667 - для лиц с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Сроки: для I группы - на срок инвалидности. Для II группы - не менее 6 месяцев (или 12 месяцев, если уход осуществляет неработающий пенсионер).

Дальнейшие действия

На основе решения экспертной команды или заключения ВКК начинается оформление социальных услуг и подготовка документов для органов соцзащиты. Соответствующая информация фиксируется в электронной системе.

В Минздраве отмечают, что медицинские институты (ЭКОПФО и ВКК) только подтверждают потребность в уходе. Они не определяют конкретное лицо, которое должно его осуществлять. Этот вопрос решается во время дальнейших процедур оформления соцуслуг за пределами полномочий медицинских учреждений.

Ранее РБК-Украина рассказывало о кризисе системы ухода в Украине. Более 3 млн человек нуждаются в помощи, но государство покрывает лишь около 21% этой потребности. Остальная нагрузка ложится на семьи, а ситуацию усугубляют война, дефицит кадров, низкие зарплаты и отсутствие единой системы учета, что грозит дальнейшим углублением проблемы.

Также мы писали о расширении государственной поддержки ветеранов в Украине. Правительство вводит новые жилищные льготы, в частности компенсацию за аренду, а также программы трудоустройства и переквалификации. Кроме того, планируется развитие ветеранского бизнеса и создание безбарьерных пространств в общинах для лучшей адаптации защитников к гражданской жизни.

