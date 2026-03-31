Постоянный посторонний уход: как получить помощь и кто принимает решение (инструкция)

Украинцы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе из-за возраста, инвалидности или по состоянию здоровья, могут получить такую услугу от государства.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины рассказывает, когда и как можно получить посторонний уход.
Главное:
Из-за тяжелых заболеваний, травм или возрастных изменений человек может столкнуться с трудностями в повседневной жизни - от передвижения по комнате до самообслуживания. Для таких случаев в Украине предусмотрен механизм определения потребности в постоянном постороннем уходе. В частности, помощь встать с кровати, одеться, поесть или сориентироваться в пространстве.
В Украине существуют два основных пути подтверждения такой потребности, в зависимости от ситуации человека:
Экспертные команды (ЭКОПФО) определяют потребность в уходе при оценке повседневного функционирования. Это актуально для тех, кто обращается впервые для установления инвалидности или проходит повторный осмотр. В таком случае лечащий врач в направлении обязательно указывает цель: определение потребности в постоянном постороннем уходе.
Врачебно-консультативные комиссии (ВКК). Если статус инвалидности уже установлен, но человеку нужно лишь документальное подтверждение потребности в уходе для социальных процедур, это можно сделать через ВКК. Комиссия оформляет заключение по форме № 080-4/о.
В состав экспертной команды входят практикующие врачи разных специальностей. Она анализирует фактические функциональные возможности человека, а не только наличие диагноза или группы инвалидности. Ключевая задача - установить, может ли человек самостоятельно, безопасно и без угрозы жизни обеспечивать базовые потребности.
При этом учитываются следующие факторы:
Если при выполнении определенных действий у человека возникает сильная боль или риски для здоровья, считается, что такие действия не могут выполняться самостоятельно. Если экспертная команда устанавливает потребность в уходе, это обязательно указывается в решении по результатам оценки.
Команда проверяет, способен ли человек выполнять действия стабильно и безопасно по пяти направлениям:
Решение комиссии зависит от степени выраженности ограничений. Потребность в постоянном постороннем уходе устанавливается, если:
В Минздраве отмечают, что выраженное (2 степень) ограничение только одного критерия обычно не является достаточным основанием для установления потребности в уходе. Такую потребность могут установить людям с инвалидностью ІА, ІБ группы, а также II группы при условии соответствующих степеней ограничения.
По результатам оценки человек получает выписку из решения и рекомендации (медицинскую часть индивидуальной программы реабилитации). Документы направляются на электронную почту или заказным письмом.
В ситуациях, когда инвалидность уже установлена, а человеку нужно лишь документально подтвердить потребность в уходе для социальных процедур без повторной оценки функционирования, такой факт фиксирует врачебно-консультативная комиссия (ВКК).
Комиссия оценивает фактическую зависимость человека от помощи других, учитывая:
По результатам рассмотрения ВКК оформляет один из документов: форма № 080-4/о или заключение по форме приказа Минздрава № 667.
Форма № 080-4/о - заключение о наличии нарушений функций, из-за которых лицо нуждается в постоянном постороннем уходе. Он предназначен для регистрации нарушений двигательной активности (параличи) и когнитивных расстройств при различных заболеваниях (шизофрения, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, инсульты, последствия травм и т.д.).
Согласно обновленным правилам не нужно указывать конкретный орган, куда предоставляется заключение; разрешена электронная подпись.
Для бессрочной инвалидности заключение бессрочное. В других случаях - на срок инвалидности, но не менее 12 месяцев. Для лиц без статуса инвалидности - на 12 месяцев. Ранее выданные заключения остаются в силе до конца своего срока.
Заключение по форме приказа Минздрава № 667 - для лиц с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.
Сроки: для I группы - на срок инвалидности. Для II группы - не менее 6 месяцев (или 12 месяцев, если уход осуществляет неработающий пенсионер).
На основе решения экспертной команды или заключения ВКК начинается оформление социальных услуг и подготовка документов для органов соцзащиты. Соответствующая информация фиксируется в электронной системе.
В Минздраве отмечают, что медицинские институты (ЭКОПФО и ВКК) только подтверждают потребность в уходе. Они не определяют конкретное лицо, которое должно его осуществлять. Этот вопрос решается во время дальнейших процедур оформления соцуслуг за пределами полномочий медицинских учреждений.
Ранее РБК-Украина рассказывало о кризисе системы ухода в Украине. Более 3 млн человек нуждаются в помощи, но государство покрывает лишь около 21% этой потребности. Остальная нагрузка ложится на семьи, а ситуацию усугубляют война, дефицит кадров, низкие зарплаты и отсутствие единой системы учета, что грозит дальнейшим углублением проблемы.
