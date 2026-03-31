Постійний сторонній догляд: як отримати допомогу та хто ухвалює рішення (інструкція)

Головне: Суть послуги. Постійний догляд передбачає допомогу у побутових справах (гігієна, харчування, пересування), а не лише медичні маніпуляції.

Постійний догляд передбачає допомогу у побутових справах (гігієна, харчування, пересування), а не лише медичні маніпуляції. Хто призначає. Потребу визначають експертні команди (ЕКОПФО) під час встановлення інвалідності або лікарські комісії (ЛКК), якщо статус уже є.

Потребу визначають експертні команди (ЕКОПФО) під час встановлення інвалідності або лікарські комісії (ЛКК), якщо статус уже є. Критерії оцінки. Комісії аналізують не діагноз, а реальну здатність людини діяти безпечно та без болю за п'ятьма напрямками (самообслуговування, орієнтація тощо).

Комісії аналізують не діагноз, а реальну здатність людини діяти безпечно та без болю за п'ятьма напрямками (самообслуговування, орієнтація тощо). Умови отримання. Догляд призначають при 3-му ступені обмеження одного критерію або 2-му ступені - двох і більше.

Догляд призначають при 3-му ступені обмеження одного критерію або 2-му ступені - двох і більше. Документація. Основним документом є висновок форми № 080-4/о, який зазвичай видається на термін дії інвалідності (мінімум 12 місяців).

Основним документом є висновок форми № 080-4/о, який зазвичай видається на термін дії інвалідності (мінімум 12 місяців). Розмежування. Медичні установи лише підтверджують потребу в допомозі, а конкретного доглядальника призначають органи соцзахисту.

Через важкі захворювання, травми або вікові зміни людина може зіткнутися з труднощами у повсякденному житті - від пересування по кімнаті до самообслуговування. Для таких випадків в Україні передбачений механізм визначення потреби у постійному сторонньому догляді. Зокрема, допомогу встати з ліжка, одягнутися, поїсти чи зорієнтуватися у просторі.

Хто і як встановлює потребу в догляді

В Україні існують два основні шляхи підтвердження такої потреби, залежно від ситуації людини:

Експертні команди (ЕКОПФО) визначають потребу в догляді під час оцінювання повсякденного функціонування. Це актуально для тих, хто звертається вперше для встановлення інвалідності або проходить повторний огляд. У такому разі лікуючий лікар у направленні обов'язково зазначає мету: визначення потреби в постійному сторонньому догляді.

Лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Якщо статус інвалідності вже встановлений, але людині потрібне лише документальне підтвердження потреби в догляді для соціальних процедур, це можна зробити через ЛКК. Комісія оформлює висновок за формою № 080-4/о.

Що визначають ЕКОПФО

До складу експертної команди входять практикуючі лікарі різних спеціальностей. Вона аналізує фактичні функціональні можливості особи, а не лише наявність діагнозу чи групи інвалідності. Ключове завдання - встановити, чи може людина самостійно, безпечно та без загрози життю забезпечувати базові потреби.

При цьому враховуються такі чинники:

частота потреби у допомозі (епізодично, регулярно, постійно);

(епізодично, регулярно, постійно); обсяг допомоги (часткова або повна);

(часткова або повна); ефективність допоміжних засобів реабілітації.

Якщо під час виконання певних дій у людини виникає сильний біль або ризики для здоров’я, вважається, що такі дії не можуть виконуватися самостійно. Якщо експертна команда встановлює потребу в догляді, це обов’язково зазначається в рішенні за результатами оцінювання.

Як оцінюють критерії на практиці

Команда перевіряє, чи здатна людина виконувати дії стабільно та безпечно за п’ятьма напрямками:

самообслуговування - виконання щоденних дій (гігієна, одягання, прийом їжі та ліків);

виконання щоденних дій (гігієна, одягання, прийом їжі та ліків); пересування - темп і відстань, здатність самостійно та безпечно виходити з дому;

темп і відстань, здатність самостійно та безпечно виходити з дому; орієнтація - здатність розпізнавати час, місце, ситуацію та людей;

здатність розпізнавати час, місце, ситуацію та людей; спілкування - можливість зрозуміло висловити потреби й отримати допомогу;

можливість зрозуміло висловити потреби й отримати допомогу; контроль поведінки - дотримання правил безпеки та соціальних норм.

Умови встановлення потреби в догляді

Рішення комісії залежить від ступеня вираженості обмежень. Потреба в постійному сторонньому догляді встановлюється, якщо:

людина має значний (3 ступінь) обмеження одного або кількох критеріїв;

обмеження одного або кількох критеріїв; наявний виражений (2 ступінь) обмеження двох або більше критеріїв.

У МОЗ наголошують, що виражене (2 ступінь) обмеження лише одного критерію зазвичай не є достатньою підставою для встановлення потреби в догляді. Таку потребу можуть встановити людям з інвалідністю ІА, ІБ групи, а також ІІ групи за умови відповідних ступенів обмеження.

За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення та рекомендації (медичну частину індивідуальної програми реабілітації). Документи надсилаються на електронну пошту або рекомендованим листом.

Що визначають ЛКК

У ситуаціях, коли інвалідність уже встановлена, а людині потрібно лише документально підтвердити потребу в догляді для соціальних процедур без повторного оцінювання функціонування, такий факт фіксує лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).

Комісія оцінює фактичну залежність людини від допомоги інших, враховуючи:

пересування - здатність безпечно рухатися вдома та поза ним (зокрема із засобами реабілітації);

здатність безпечно рухатися вдома та поза ним (зокрема із засобами реабілітації); самообслуговування - виконання базових дій (гігієна, одягання, прийом їжі та ліків);

виконання базових дій (гігієна, одягання, прийом їжі та ліків); когнітивні та поведінкові порушення - пам'ять, орієнтацію, розуміння ситуації та контроль поведінки;

пам'ять, орієнтацію, розуміння ситуації та контроль поведінки; частоту й обсяг допомоги - чи потрібна вона епізодично, регулярно або постійно;

чи потрібна вона епізодично, регулярно або постійно; безпеку - якщо дії супроводжуються значним ризиком для життя або болем, вважається, що особа не може виконувати їх самостійно.

Основні форми висновків

За результатами розгляду ЛКК оформлює один із документів: форма № 080-4/о або висновок за формою наказу МОЗ № 667.

Форма № 080-4/о - висновок про наявність порушень функцій, через які особа потребує постійного стороннього догляду. Він призначений для реєстрації порушень рухової активності (паралічі) та когнітивних розладів при різних захворюваннях (шизофренія, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, інсульти, наслідки травм тощо).

Згідно з оновленими правилами не потрібно вказувати конкретний орган, куди надається висновок; дозволено електронний підпис.

Для безстрокової інвалідності висновок безстроковий. В інших випадках - на строк інвалідності, але не менше 12 місяців. Для осіб без статусу інвалідності - на 12 місяців. Раніше видані висновки залишаються чинними до кінця свого строку.

Висновок за формою наказу МОЗ № 667 - для осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Строки: для I групи - на строк інвалідності. Для II групи - не менше 6 місяців (або 12 місяців, якщо догляд здійснює непрацюючий пенсіонер).

Подальші дії

На основі рішення експертної команди або висновку ЛКК розпочинається оформлення соціальних послуг та підготовка документів для органів соцзахисту. Відповідна інформація фіксується в електронній системі.

У МОЗ наголошують, що медичні інституції (ЕКОПФО та ЛКК) лише підтверджують потребу в догляді. Вони не визначають конкретну особу, яка має його здійснювати. Це питання вирішується під час подальших процедур оформлення соцпослуг поза межами повноважень медичних установ.