Постійний сторонній догляд: як отримати допомогу та хто ухвалює рішення (інструкція)

Українці, які потребують постійного стороннього догляду через вік, інвалідність або за станом здоров’я, можуть отримати таку послугу від держави.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України розповідає, коли та як можна отримати сторонній догляд.
Головне:
Через важкі захворювання, травми або вікові зміни людина може зіткнутися з труднощами у повсякденному житті - від пересування по кімнаті до самообслуговування. Для таких випадків в Україні передбачений механізм визначення потреби у постійному сторонньому догляді. Зокрема, допомогу встати з ліжка, одягнутися, поїсти чи зорієнтуватися у просторі.
В Україні існують два основні шляхи підтвердження такої потреби, залежно від ситуації людини:
Експертні команди (ЕКОПФО) визначають потребу в догляді під час оцінювання повсякденного функціонування. Це актуально для тих, хто звертається вперше для встановлення інвалідності або проходить повторний огляд. У такому разі лікуючий лікар у направленні обов'язково зазначає мету: визначення потреби в постійному сторонньому догляді.
Лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Якщо статус інвалідності вже встановлений, але людині потрібне лише документальне підтвердження потреби в догляді для соціальних процедур, це можна зробити через ЛКК. Комісія оформлює висновок за формою № 080-4/о.
До складу експертної команди входять практикуючі лікарі різних спеціальностей. Вона аналізує фактичні функціональні можливості особи, а не лише наявність діагнозу чи групи інвалідності. Ключове завдання - встановити, чи може людина самостійно, безпечно та без загрози життю забезпечувати базові потреби.
При цьому враховуються такі чинники:
Якщо під час виконання певних дій у людини виникає сильний біль або ризики для здоров’я, вважається, що такі дії не можуть виконуватися самостійно. Якщо експертна команда встановлює потребу в догляді, це обов’язково зазначається в рішенні за результатами оцінювання.
Команда перевіряє, чи здатна людина виконувати дії стабільно та безпечно за п’ятьма напрямками:
Рішення комісії залежить від ступеня вираженості обмежень. Потреба в постійному сторонньому догляді встановлюється, якщо:
У МОЗ наголошують, що виражене (2 ступінь) обмеження лише одного критерію зазвичай не є достатньою підставою для встановлення потреби в догляді. Таку потребу можуть встановити людям з інвалідністю ІА, ІБ групи, а також ІІ групи за умови відповідних ступенів обмеження.
За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення та рекомендації (медичну частину індивідуальної програми реабілітації). Документи надсилаються на електронну пошту або рекомендованим листом.
У ситуаціях, коли інвалідність уже встановлена, а людині потрібно лише документально підтвердити потребу в догляді для соціальних процедур без повторного оцінювання функціонування, такий факт фіксує лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).
Комісія оцінює фактичну залежність людини від допомоги інших, враховуючи:
За результатами розгляду ЛКК оформлює один із документів: форма № 080-4/о або висновок за формою наказу МОЗ № 667.
Форма № 080-4/о - висновок про наявність порушень функцій, через які особа потребує постійного стороннього догляду. Він призначений для реєстрації порушень рухової активності (паралічі) та когнітивних розладів при різних захворюваннях (шизофренія, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, інсульти, наслідки травм тощо).
Згідно з оновленими правилами не потрібно вказувати конкретний орган, куди надається висновок; дозволено електронний підпис.
Для безстрокової інвалідності висновок безстроковий. В інших випадках - на строк інвалідності, але не менше 12 місяців. Для осіб без статусу інвалідності - на 12 місяців. Раніше видані висновки залишаються чинними до кінця свого строку.
Висновок за формою наказу МОЗ № 667 - для осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.
Строки: для I групи - на строк інвалідності. Для II групи - не менше 6 місяців (або 12 місяців, якщо догляд здійснює непрацюючий пенсіонер).
На основі рішення експертної команди або висновку ЛКК розпочинається оформлення соціальних послуг та підготовка документів для органів соцзахисту. Відповідна інформація фіксується в електронній системі.
У МОЗ наголошують, що медичні інституції (ЕКОПФО та ЛКК) лише підтверджують потребу в догляді. Вони не визначають конкретну особу, яка має його здійснювати. Це питання вирішується під час подальших процедур оформлення соцпослуг поза межами повноважень медичних установ.
