Постоянное проживание и доход. Какие требования для получения гражданства Польши
В Польше находятся около 2 млн украинских граждан – беженцев и тех, кто приехал в страну до полномасштабного вторжения. Часть из них думают о возможности получения польского гражданства.
Какие условия для получения паспорта Польши, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.
Сколько украинцев планируют получить гражданство за границей
Почти половина (45%) украинских беженцев хотели бы получить гражданство другой страны, свидетельствуют результаты нового опроса КМИС. Социологи опросили украинцев в Польше, Чехии и Германии.
Выяснилось, что 7% опрошенных, уехавших из Украины после полномасштабного вторжения, уже получили гражданство другой страны. А 12% респондентов подали документы на гражданство.
Каждый год количество украинцев, которые обращаются за польским гражданством, растет. В 2022 году президент Польши Анджей Дуда предоставил польское гражданство 5200 гражданам Украины.
В 2024 году польский паспорт занимает 4 место по рейтингу Passport Index и дает возможность путешествовать без визы в 176 стран. Граждане Польши могут ездить без визы в США, им нужна только регистрация и получение согласия на поездку в электронной системе авторизации. Паспорт Польши также позволяет легально работать в других странах ЕС.
Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Какие есть пути получить польское гражданство
Получить гражданство Польши можно следующими способами:
- по закону (в результате рождения);
- предоставление польского гражданства от президента Польши;
- признание гражданином Польши;
- восстановление польского паспорта для лиц, ранее являвшихся гражданами Польши.
По рождению могут получить гражданство дети, когда один из родителей имеет польское гражданство, а второй родитель согласился признать ребенка гражданином Польши.
Какие условия для признания польским гражданином
Признание польским гражданином в административном порядке – самый распространенный способ получить польский паспорт. Для этого необходимо соответствовать одному из условий.
- Легально проживать в Польше минимум 3 года без перерыва на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС или права постоянного проживания, иметь стабильный источник дохода в Польше и юридическое право на жилье.
- Непрерывно находиться в Польше 2 года на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС или права постоянного жительства.
- Состоять в браке с гражданином Польши 3 года или не иметь никакого гражданства.
- Два года непрерывно и легально находиться в Польше на основании разрешения на постоянное проживание, которое человек получил в Польше как беженец.
- Год постоянно и легально проживать в Польше и иметь разрешение на постоянное проживание, полученное в связи с польским происхождением или картой поляка.
Фото: Граница Польши (gettyimages.com)
Какие документы необходимо предоставить для получения гражданства
Для начала процедуры оформления гражданства Польши следует предоставить пакет документов:
- заявление о признании гражданином Польши на польском языке на официальном формуляре;
- цветная фотография (4,5 см x 3,5 см), сделанная не ранее, чем за 6 месяцев;
- ксерокопии всех страниц документа, подтверждающего личность и гражданство (загранпаспорт, проездной документ или другой документ ЕС, удостоверяющий личность);
- ксерокопия карты постоянного проживания или документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина ЕС;
- в случае наличия нескольких гражданств – ксерокопии других паспортов или актов натурализации;
- ксерокопия разрешения на постоянное жительство в Польше или на жительство долгосрочного резидента ЕС;
- оригинал актуальной выписки из свидетельства о рождении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;
- оригинал актуального (до 3 месяцев), документа о семейном положении, выданном польским отделом актов гражданского состояния;
- ксерокопия документа, подтверждающего гражданство одного из супругов иностранца;
- ксерокопии выписок свидетельств о рождении детей с их зарубежными или польскими документами;
- справка органа по регистрации населения о регистрации проживания и предоставлении номера PESEL;
- ксерокопии документов, подтверждающих получение образования в Польше и за границей;
- государственное подтверждение знания польского языка: свидетельство об окончании школы в Польше, свидетельство окончания школы за границей с преподаванием на польском языке или сертификат, выданный государственной комиссией;
- биография;
- выписка о датах выезда и въезда из Польши и местах пребывания за границей;
- документы, подтверждающие профессиональные достижения (научная степень, академическое или профессиональное звание), политическую и социальную деятельность;
- в случае наличия польского гражданства в прошлом – документы, подтверждающие польское гражданство, его утрату и даты приобретения иностранного гражданства;
- подтверждение оплаты за выдачу решения о признании гражданином Польши.
Для признания гражданином Польши есть важное условие – знание польского языка на уровне В1. Информацию о том, как получить такой сертификат можно найти на сайте certyfikatpolski.pl.
Напомним, мы писали, что украинцев в Польше будут проверять по новой системе. Это позволит приостанавливать выплаты при выезде за границу.
Также мы рассказывали, какие будут новые правила защиты в Польше. Украинцам нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях.
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