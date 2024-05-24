Постійне проживання і дохід. Які вимоги для отримання громадянства Польщі

У Польщі перебувають близько 2 млн українських громадян – біженців та тих, хто приїхав до країни до повномасштабного вторгнення. Частина з них думають про можливість отримання польського громадянства.

Які умови для отримання паспорта Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl .

Скільки українців планують отримати громадянство за кордоном

Майже половина (45%) українських біженців хотіли б отримати громадянство іншої країни, свідчать результати нового опитування КМІС. Соціологи опитали українців у Польщі, Чехії та Німеччині.

Зясувалося, що 7% опитаних, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення, вже отримали громадянство іншої країни. А 12% респондентів подали документи на громадянство.

Щороку кількість українців, які звертаються за польським громадянством, зростає. У 2022 році президент Польщі Анджей Дуда надав польське громадянство 5200 громадянам України.

У 2024 році польський паспорт посідає 4 місце за рейтингом Passport Index і дає можливість подорожувати без візи до 176 країн. Громадяни Польщі можуть їздити без візи до США, їм потрібна лише реєстрація і отримання згоди на подорож в електронній системі авторизації. Паспорт Польщі також дає можливість легально працювати в інших країнах ЄС.

Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)

Які є шляхи отримати польське громадянство

Отримати громадянство Польщі можна такими способами:

за законом (в результаті народження);

надання польського громадянства від президента Польщі;

визнання як громадянина Польщі;

відновлення польського паспорта для осіб, які раніше були громадянами Польщі.

За народженням можуть отримати громадянство діти, коли один із батьків має польське громадянство, а другий з батьків погодився визнати дитину громадянином Польщі.

Які умови для визнання польським громадянином

Визнання польським громадянином в адміністративному порядку – найпоширеніший спосіб отримати польський паспорт. Для цього необхідно відповідати одній з умов.

Легально проживати в Польщі мінімум 3 роки без перерви на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС або права постійного проживання, мати стабільне джерело доходу в Польщі та юридичне право на житло.

Безперервно перебувати у Польщі 2 роки на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС або права постійного проживання.

Бути у шлюбі з громадянином Польщі 3 роки або не мати жодного громадянства.

Два роки безперервно і легально перебувати в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання, який людина отримала у Польщі як біженець.

Рік постійно та легально проживати у Польщі та мати дозвіл на постійне проживання, отриманим у зв’язку з польським походженням або картою поляка.

Фото: Кордон Польщі (gettyimages.com)

Які документи необхідно подати для отримання громадянства

Для початку процедури оформлення громадянства Польщі слід надати пакет документів:

заява про визнання громадянином Польщі польською мовою на офіційному формулярі;

кольорова фотографія (4,5 cм x 3,5 cм), зроблена не раніше, ніж за 6 місяців;

ксерокопії усіх сторінок документа, що підтверджує особу і громадянство (закордонний паспорт, проїзний документ, або інший документ ЄС, що посвідчує особу);

ксерокопія карти постійного проживання або документу, що підтверджує право на постійне проживання громадянина ЄС;

у випадку наявності кількох громадянств – ксерокопії інших паспортів або актів натуралізації;

ксерокопія дозволу на постійне проживання в Польщі або на проживання довготермінового резидента ЄС;

оригінал актуальної виписки зі свідоцтва про народження, виданого польським відділом актів цивільного стану;

оригінал актуального (до 3 місяців), документу про сімейний стан, який виданий польським відділом актів цивільного стану;

ксерокопія документа, що підтверджує громадянство одного з подружжя іноземця;

ксерокопії виписок свідоцтв про народження дітей з їх закордонними або польськими документами;

довідка органу з реєстрації населення про реєстрацію проживання та надання номера PESEL;

ксерокопії документів, що підтверджують отримання освіти в Польщі та за кордоном;

державне підтвердження знання польської мови: свідоцтво про закінчення школи у Польщі, свідоцтво закінчення школи за кордоном з викладанням польською мовою або сертифікат, що виданий державною комісією;

біографія;

виписка про дати виїзду та в’їзду з Польщі та місць перебування за кордоном;

документи, що підтверджують професійні здобутки (науковий ступінь, академічне або професійне звання), політичну і соціальну діяльність;

у випадку наявності польського громадянства у минулому – документи, що підтверджують польське громадянство, його втрату та дати набуття іноземного громадянства;

підтвердження оплати за видачу рішення про визнання громадянином Польщі.

Для визнання громадянином Польщі є важлива умова – знання польської мови на рівні В1. Інформацію про те, як отримати такий сертифікат, можна знайти на сайті certyfikatpolski.pl.