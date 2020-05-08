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НБУ на 8 травня різко знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     08.05.2020 - 07:45
НБУ на 8 травня різко знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 26,8185 гривень за 1 долар (-0,1138 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить 26,9323 гривень за 1 долар.

НБУ на 8 травня різко знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 7 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,86 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,02 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 травня довідковий курс на рівні 26,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 травня (26,95 грн)

У той же час в обмінних пунктах України 7 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,07 гривень за долар, курс євро знизився на 18 копійок до 29,22 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,86 - 6 травня), продажу - 27,07 (27,12 - 6 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,89 - 6 травня), продажу - 29,22 (29,40 - 6 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,20 - 6 травня), продажу 3,67 (3,69 - 6 травня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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