Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 26,80 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,8250 гривень за долар, курс купівлі до 26,8000 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 29,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8250 грн/долар, євро 29,0378-29,0622 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3630 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8000 26,8250 EUR/UAH 29,0378 29,0622 RUB/UAH 0,3625 0,3630

Нагадаємо, 7 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 28,8877 - 28,9092 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 26,8185 гривень за 1 долар (-0,1138 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить 26,9323 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

Аналітики прогнозують, що в разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підвищиться вище позначки в 30 гривень за долар.