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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Новини » Економіка     08.05.2020 - 10:44
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 26,80 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,8250 гривень за долар, курс купівлі до 26,8000 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 29,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8250 грн/долар, євро 29,0378-29,0622 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3630 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8000

26,8250

EUR/UAH

29,0378

29,0622

RUB/UAH

0,3625

0,3630

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 7 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 28,8877 - 28,9092 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 26,8185 гривень за 1 долар (-0,1138 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить 26,9323 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

Аналітики прогнозують, що в разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підвищиться вище позначки в 30 гривень за долар.

Аналітики прогнозують курс долара вище 30 гривень без траншу МВФ НБУ на 8 травня різко знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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