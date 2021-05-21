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"Нафтогаз" працює над трирічним тарифом на газ для населення, - Шмигаль

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 12:53
"Нафтогаз" працює над трирічним тарифом на газ для населення, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" готується запропонувати для населення трирічний тариф на газ. Ціна буде ще більш прогнозована.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній раді, який транслювався на Youtube.

Шмигаль нагадав, що з 1 травня усі постачальники зобов'язані пропонували річний тариф на для населення. За його словами "Нафтогаз" встановив річну ціну "менше ніж 7,90 гривень за метр кубічний" (на 1,10 гривень дорожче, ніж на початку року, - ред.).

"Відповідно, дальше "Нафтогаз" працює над іншими продуктами, наприклад, трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць, і люди можуть обирати для себе різноманітні варіанти", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зростуть і складуть близько 8 гривень за кубометр і вище.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень). Місячний тариф "Нафтогаз" не встановлював.

Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" встановила ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.

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